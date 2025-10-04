Formazione a Nisida tornano i corsi dell’alberghiero A Esposito Ferraioli
“Non è solo una scuola. È una possibilità concreta di riscatto”. Così Rita Pagano, dirigente scolastica dell’alberghiero napoletano “A. Esposito Ferraioli” in occasione del taglio del nastro del secondo anno di attività del suo istituto all’interno dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida guidato da G ianluca Guida. Tra fornelli, lingue e scienze dell’alimentazione, un percorso di rieducazione reale, attivato lo scorso anno con l’istituzione di una sezione scolastica del Ferraioli all’interno della struttura circondariale per ragazzi, che dà dignità, competenze e nuove prospettive di vita. “Oggi – racconta la Pagano – sono due le classi attive, terza e quarta, impegnate in 25 ore settimanali distribuite su otto discipline. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: formazione - nisida
Gara culinaria in carcere tra avvocati, magistrati e "scugnizzi". Martedì a Napoli, per favorire la formazione nell'IPM di Nisida #ANSA - X Vai su X
#Droga, la scoperta a #Nisida - Il 19enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale - facebook.com Vai su Facebook
Formazione in carcere, dopo una lunga assenza in Liguria tornano i corsi - Nel 2023, tra tutte le case circondariali liguri, è l’unico percorso di formazione professionale attivato e censito nei primi sei mesi dell’anno, con dieci iscritti. Riporta genova.repubblica.it
Tornano i corsi di cucina di Sale&Pepe - Sono tante le iniziative e gli eventi che caratterizzano la stagione che si apre per la Scuola di Cucina di Sale&Pepe, nata dall’esperienza del magazine Mondadori diretto da Laura Maragliano. Secondo panorama.it