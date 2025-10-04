Formazione a Nisida tornano i corsi dell’alberghiero A Esposito Ferraioli

“Non è solo una scuola. È una possibilità concreta di riscatto”. Così Rita Pagano, dirigente scolastica dell’alberghiero napoletano “A. Esposito Ferraioli” in occasione del taglio del nastro del secondo anno di attività del suo istituto all’interno dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida guidato da G ianluca Guida. Tra fornelli, lingue e scienze dell’alimentazione, un percorso di rieducazione reale, attivato lo scorso anno con l’istituzione di una sezione scolastica del Ferraioli all’interno della struttura circondariale per ragazzi, che dà dignità, competenze e nuove prospettive di vita. “Oggi – racconta la Pagano – sono due le classi attive, terza e quarta, impegnate in 25 ore settimanali distribuite su otto discipline. 🔗 Leggi su Ildenaro.it