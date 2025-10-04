Forlì col Guidonia per tornare a vincere Ma per Ercolani la stagione è finita
È un Forlì ferito ma voglioso di trovare un giusto riscatto quello che domenica ospiterà alle 17:30 allo stadio "Morgagni" la neopromossa Guidonia Montecelio reduce anch'essa da una sconfitta sul campo del Bra ma capace fino a questo momento di raccogliere 10 punti in classifica, uno in più dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
