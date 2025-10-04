Forlì a Rieti un tabù da ribaltare Negli ultimi 10 anni solo una vittoria

Nel pomeriggio di domani, la Pallacanestro 2.015, a caccia del secondo successo consecutivo, proverà a violare il PalaSojourner di Rieti. Un parquet sul quale, nel corso dell’ultimo decennio, il club di viale Corridoni è riuscito a togliersi ben poche soddisfazioni. Detto che gli incroci tra le due formazioni non sono poi così numerosi, a causa di ‘inserimenti’ in differenti gironi fin quando la serie A2 non era ancora unica, l’ Unieuro, dal 2016 in avanti, è tornata dal Lazio a pancia piena una sola volta, nel campionato 202021. La prima volta in cui Forlì ritrova Rieti in tempi recenti risale addirittura alla primavera 2019, nei playoff di serie A2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

