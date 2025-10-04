Forconi FdI sulla Flotilla | Scioperi per quattro scappati di casa ma non per il super green pass e Avs-SI Montesilvano risponde
La missione Global Sumud Flotilla continua a far discutere e lo fa anche nella politica abruzzese. Se la società civile, con i sindacati, è scesa in piazza a Pescara occupando l’asse attrezzato tra le critiche, in particolare, di Fratelli d’Italia, a Montesilvano è proprio il post di un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: forconi - flotilla
LO SCIOPERO GENERALE A FOGGIA Corteo partito da via Lanza in direzione Prefettura. "In difesa di Flotilla per Gaza" - facebook.com Vai su Facebook
FLOTILLA, MALAGOLA (FDI): SCIOPERO CGIL BATTAGLIA IDEOLOGICA, NON PER LAVORATORI - “Lo sciopero generale indetto dalla CGIL a sostegno della cosiddetta Flotilla è l’ennesima dimostrazione di un sindacato che preferisce trasformarsi in un partito politico, mettendo la ... Da 9colonne.it
Scintille in Aula, FdI attacca gli scioperi per Gaza: “Bloccati i treni”. Le opposizioni rispondono: “Quello è Salvini” - Acceso dibattito alla Camera dopo i cortei: FdI difende forze dell'ordine, opposizioni accusano il governo di complicità con Israele ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it