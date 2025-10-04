Forbidden Fruit sparisce la domenica? Nuove voci scuotono i fan della serie

Cresce la preoccupazione tra i fan di “Forbidden Fruit”, la soap turca che negli ultimi mesi ha dominato il pomeriggio di Canale 5 con i suoi intrighi e colpi di scena. Secondo alcune voci di corridoio, la serie potrebbe sparire dalla programmazione domenicale, lasciando libero uno spazio che la rete vorrebbe dedicare ad altri titoli. Un rumor che, pur non ancora confermato ufficialmente, sta già scatenando una valanga di commenti e preoccupazioni sui social. La scelta, se confermata, rappresenterebbe un cambio strategico importante: Mediaset starebbe valutando di concentrare Forbidden Fruit solo nei giorni feriali, puntando su altri contenuti d’intrattenimento per la domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it