Forbidden Fruit sparisce la domenica? Nuove voci scuotono i fan della serie

Caffeinamagazine.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la preoccupazione tra i fan di “Forbidden Fruit”, la soap turca che negli ultimi mesi ha dominato il pomeriggio di Canale 5 con i suoi intrighi e colpi di scena. Secondo alcune voci di corridoio, la serie potrebbe sparire dalla programmazione domenicale, lasciando libero uno spazio che la rete vorrebbe dedicare ad altri titoli. Un rumor che, pur non ancora confermato ufficialmente, sta già scatenando una valanga di commenti e preoccupazioni sui social. La scelta, se confermata, rappresenterebbe un cambio strategico importante: Mediaset starebbe valutando di concentrare Forbidden Fruit solo nei giorni feriali, puntando su altri contenuti d’intrattenimento per la domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit

Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5

Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti

Forbidden Fruit a che ora inizia e finisce oggi, 17 luglio 2025

Forbidden Fruit, le anticipazioni delle puntate dal 7 al 12 settembre - Cambia la programmazione di Forbidden Fruit che sarà in onda domenica 7 settembre alle 14. gazzetta.it scrive

Forbidden Fruit, puntata domenica 7/09: Halit scopre che la moglie aspetta un bambino - L'appuntamento con la soap tv Forbidden Fruit di domenica 7 settembre riserverà numerosi colpi di scena come quello che vedrà Halit scoprire che Yildiz è incinta. Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit Sparisce Domenica