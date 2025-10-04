Forbidden fruit anticipazioni dal 6 al 10 ottobre | Ender vuol mantenere un matrimonio di facciata con Alihan
Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella tredicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 6 al 10 ottobre. Forbidden fruit, trame al 10 ottobre. Nonostante il matrimonio di Alihan con Ender, i sentimenti tra lui e Zeynep rimangono intensi e difficili da reprimere. Durante una cena, la tensione culmina in un confronto pubblico, in cui Ender affronta entrambi, generando imbarazzo e scandalo. Il matrimonio tra Alihan ed Ender si rivela essere solo una facciata, ma la donna è determinata a mantenere le apparenze e, quando sorprende Alihan con Zeynep, lo minaccia apertamente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
