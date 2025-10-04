' Food & Science Lab Ferrara' una giornata dedicata al futuro delle politiche agricole
Quarto atto per il 'Food & Science – Lab Ferrara', l'espressione territoriale del format nazionale ormai prossimo al decennale. Venerdì 17 ottobre, in programma l'appuntamento 'Campi di futuro - Le scelte di oggi per l'agricoltura di domani', dalle 10 e fino al tardo pomeriggio, nella cornice di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: food - science
FOOD & SCIENCE LAB – FERRARA Campi di Futuro: le scelte di oggi per l’agricoltura di domani Palazzo Roverella – Ferrara 17 ottobre 2025 • ore 10:00 Confagricoltura Ferrara presenta una giornata di confronto sulle sfide e le prospettive dell’agricoltur - facebook.com Vai su Facebook
