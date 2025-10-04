Fondazione CR Firenze mette a disposizione voucher per le imprese toscane
Firenze, 3 ottobre 2025 - Nasce Faber Servizi 2025, il nuovo bando annuale di Fondazione Cr Firenze che mette a disposizione delle imprese toscane voucher fino a 10.000 euro per acquistare servizi di ricerca e sviluppo presso i principali centri di ricerca del territorio: l' Università degli Studi di Firenze e il Cnr di Firenze. Il progetto, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, si inserisce nell'ambito della più ampia iniziativa Faber, ideata e promossa da Fondazione Cr Firenze per creare un ponte tra il mondo della ricerca e quello aziendale, favorendo il trasferimento tecnologico e l'innovazione nel tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
