Follia in tribunale | l' imputato tenta di sputare al giudice
Tensione in un’aula del tribunale di Bolzano, durante un’udienza per direttissima. Un imputato di origine straniera, che doveva rispondere di un’aggressione avvenuta il 2 ottobre ai danni di due turisti in quel del Waltherpark, colpendone per di più uno al volto, e poi avventandosi contro un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
