Folle fuga a Gela di un minorenne su un' auto rubata forzato un posto di blocco
Un minorenne arrestato a Gela dopo un inseguimento: spaccio, resistenza, ricettazione e guida senza patente tra i reati contestati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Folle fuga a Gela di un minorenne su un'auto rubata, forzato un posto di blocco - Un minorenne arrestato a Gela dopo un inseguimento: spaccio, resistenza, ricettazione e guida senza patente tra i reati contestati. Segnala virgilio.it
Gela (CL), minorenne arrestato dalla polizia: indagato per spaccio di droga, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale - Il minorenne lo scorso 15 settembre, alla guida di una Fiat 500 rubata, era fuggito alla Polizia dopo un inseguimento per le vie di Gela. Secondo ilsicilia.it