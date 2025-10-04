Foligno controlli a tappeto nel centro storico | arrestato 41enne ricercato con mandato europeo

Perugiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Foligno ha intensificato la propria presenza nel cuore della città, dando vita a una serie di specifici servizi di controllo del territorio. L’attività, concentrata negli ultimi giorni nel centro storico, è stata finalizzata a garantire la sicurezza e a verificare il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foligno - controlli

Controlli a tappeto nel centro storico di Catania: 70 persone e 40 veicoli verificati - Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati da quelli della Compagnia di Intervento Operativo C. Riporta msn.com

foligno controlli tappeto centroControlli "a tappeto" in centro città dopo le segnalazioni dei cittadini: 56 persone identificate, 2 denunciati e sequestrati stupefacenti - sono stati effettuati in alcune zone specifiche di Bolzano da parte della Polizia di Stato che, coordinati ... Secondo ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Foligno Controlli Tappeto Centro