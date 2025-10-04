Foggia rissa tra migranti | uomo ucciso a coltellate

Imolaoggi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato ucciso a coltellate questa notte nell'area della ex pista di Borgo Mezzanone, nei pressi di Foggia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

foggia rissa tra migranti uomo ucciso a coltellate

© Imolaoggi.it - Foggia, rissa tra migranti: uomo ucciso a coltellate

In questa notizia si parla di: foggia - rissa

Violenta rissa in un locale a Foggia e vendita di sigarette a minori, scatta la chiusura

Foggia, migrante africano ucciso a coltellate durante rissa in area baraccopoli

foggia rissa migranti uomoFoggia, migrante africano ucciso a coltellate durante rissa in area baraccopoli - Un uomo è stato ucciso a coltellate questa notte nell'area della ex pista di Borgo Mezzanone, nei pressi di Foggia ma nel territorio di Manfredonia. msn.com scrive

foggia rissa migranti uomoOmicidio nel Foggiano, un uomo ucciso a coltellate nel "ghetto" dei migranti. C'è anche un ferito - Un cittadino senegalese è stato ucciso a coltellate mentre un altro straniero rimasto ferito ieri notte a ridosso del ghetto di Borgo Mezzanone, ... Come scrive gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Rissa Migranti Uomo