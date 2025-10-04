Foggia rissa tra migranti | uomo ucciso a coltellate
Un uomo è stato ucciso a coltellate questa notte nell'area della ex pista di Borgo Mezzanone, nei pressi di Foggia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Foggia, migrante africano ucciso a coltellate durante rissa in area baraccopoli
