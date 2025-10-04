Foggia migrante africano ucciso a coltellate durante una rissa vicino al Cara
Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte (4 ottobre) nella zona della ex pista di Borgo Mezzanone, nel territorio di Manfredonia, a pochi chilometri da Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, un cittadino africano è stato ucciso a coltellate durante una rissa scoppiata all'interno dell'area baraccopoli, dove vivono numerosi migranti impiegati nei lavori agricoli stagionali. Un ferito ricoverato in ospedale. Nel corso dell'aggressione, un altro uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.
