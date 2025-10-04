Auto in fiamme, rubate e cannibalizzate. Risse, degrado. A Foggia qui ogni giorno decine di residenti documentano esasperati sui social ciò che accade in strada. Qualche giorno fa nel quartiere Ferrovia una maxi rissa è finita con un accoltellamento. Trenta le persone coinvolte. Criminalità diffusa che rende i quartieri invivibili. I residenti non ce la fanno più e chiedono aiuto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Foggia, auto in fiamme e risse: i residenti chiedono aiuto