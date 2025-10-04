Flottilla | primi 26 italiani lasciano Israele altri 15 restano bloccati

Dopo i giorni di fermo successivi all’intercettazione in alto mare della Flottiglia di aiuti umanitari diretta a Gaza, è in atto il processo di rilascio e rimpatrio per i cittadini italiani coinvolti. Un primo e consistente gruppo di attivisti connazionali, composto da 26 persone, sta per lasciare il territorio israeliano. Questi cittadini sono stati trasferiti dal carcere di Ketziot a una vicina base aerea per imbarcarsi su un volo charter della Turkish Airlines diretto a Istanbul, segnando l’inizio del loro ritorno in Italia. La rapida partenza di questo gruppo è stata resa possibile dall’aver accettato e firmato il foglio di via, un documento che velocizza la procedura di espulsione amministrativa da parte delle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

