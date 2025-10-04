Flotilla tra i 26 italiani in viaggio da Israele anche il portuale genovese José Nivoi

Confermato il rientro del camallo genovese tra i 26 partiti con un aereo charter decollato da Israele per Istanbul. Tra loro non c’è l’altro genovese Pietro Queirolo Palmas: “Sta bene ed è forte moralmente”, ha fatto sapere il padre del giovane. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

