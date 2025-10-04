Flotilla tra i 26 italiani in viaggio da Israele anche il portuale genovese del Calp José Nivoi
Confermato il rientro del camallo genovese tra i 26 partiti con un aereo charter decollato da Israele per Istanbul.
Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio
Flotilla, il destino dei 46 italiani arrestati: dal carcere all’espulsione coatta su due voli entro il 7 ottobre. A processo chi rifiuta il rimpatrio
Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)
Flotilla, tra i 26 italiani in viaggio da Israele anche il portuale genovese del Calp José Nivoi - Genova – Tra i 26 italiani membri della Global Sumud Flotilla che stanno rientrando in Italia con un aereo charter decollato da Israele per Istanbul c'è anche il portuale genovese del Calp e portavoce ...
Partito il volo con 26 italiani Flotilla per Istanbul. La portavoce: "Presentato un esposto. Gli attivisti detenuti illegalmente" - Un aereo charter con a bordo 26 cittadini italiani membri della Flotilla è decollato da Israele con destinazione ...