Flotilla tornano altri 26 italiani | in serata l’arrivo a Roma e Milano Il consigliere Pd Paolo Romano | Trattati da Israele come animali

Rientreranno in Italia stasera i 26 italiani che erano a bordo della Flotilla, rilasciati oggi – sabato 4 ottobre – in Israele. Restano quindi in carcere altri 15 connazionali. I voli, operati dalla Turkish Airlines, partiranno da Istanbul: uno diretto a Roma Fiumicino e l’altro a Milano Malpensa, con arrivo previsto dopo le 23. Da quanto si apprende, le spese per il volo di ritorno sono state coperte dalla compagnia aerea turca. Tra i rilasciati c’è anche Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Partito democratico, che ha denunciato ad Afp di essere stato « trattato come un animale », insieme agli altri attivisti, politici e giornalisti che hanno preso parte alla missione. 🔗 Leggi su Open.online

