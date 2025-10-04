Flotilla tornano altri 26 italiani | in serata l’arrivo a Roma e Milano Il consigliere Pd Paolo Romano | Trattati da Israele come animali

Rientreranno in Italia stasera i 26 italiani che erano a bordo della Flotilla, rilasciati oggi – sabato 4 ottobre – in Israele. Restano quindi in carcere altri 15 connazionali. I voli, operati dalla Turkish Airlines, partiranno da Istanbul: uno diretto a Roma Fiumicino e l’altro a Milano Malpensa, con arrivo previsto dopo le 23. Da quanto si apprende, le spese per il volo di ritorno sono state coperte dalla compagnia aerea turca. Tra i rilasciati c’è anche Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Partito democratico, che ha denunciato ad Afp di essere stato « trattato come un animale », insieme agli altri attivisti, politici e giornalisti che hanno preso parte alla missione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: flotilla - tornano

Barcellona, le barche della Global Sumud Flotilla tornano in porto per il maltempo

Attacco alla Flotilla, tornano i cortei pro Pal: a Torino occupati binari a stazione Porta Susa

Attacco alla Flotilla, tornano i cortei pro Pal: a Torino occupati binari stazione Porta Susa

Flotilla, 26 italiani tornano in patria. Tajani: "Trasferiti in una base militare, partiranno per Istanbul" - X Vai su X

A Gaza i palestinesi tornano a pescare nel loro mare. «La Flotilla potrà anche non essere arrivata alla spiaggia di Gaza, ma ha già salvato molte vite», si legge in un video diffuso sui social. «Ringraziamo quelle navi, l'esercito israeliano ora è occupato con lor - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla: tornano altri 26 italiani, 15 ancora in cella - Il volo charter, con 137 attivisti di varie nazionalità, è atterrato a Istanbul nel pomeriggio e da lì in tarda serata verso casa con voli diretti a Roma e Milano. Riporta ansa.it

Flotilla, i 26 attivisti italiani hanno lasciato Israele e rientrano in Italia stasera. Altri 15 non hanno firmato il foglio di via - Esposto alla Procura di Roma dalla Flotilla per il sequestro degli attivisti e per l'attacco subito in acque internazionali ... Secondo rtl.it