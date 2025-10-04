Un primo gruppo di 26 cittadini italiani fermati a bordo della Flotilla sta per lasciare Israele su un volo charter diretto a Istanbul. A darne notizia è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, precisando che i connazionali sono già stati trasferiti in una base militare da cui partiranno nelle prossime ore. La Farnesina ha inoltre fatto sapere che altri 15 italiani, anch’essi trattenuti dalle autorità israeliane, hanno scelto di non firmare il foglio di via e saranno quindi espulsi attraverso una procedura giudiziaria, più lunga rispetto a quella amministrativa. Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Flotilla, Tajani: «Rimpatrio immediato per 26 italiani»