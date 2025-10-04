Flotilla Tajani | Altri 26 italiani stanno per lasciare Israele
Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che venerdì sono tornati a Roma quattro parlamentari. “Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat”, ha scritto su X. “ Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana”, ha aggiunto spiegando di aver “nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
