Flotilla Tajani | Altri 26 italiani stanno per lasciare Israele | Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi | Trump | Ora stop ai bombardamenti

L'Idf avrebbe ricevuto l'ordine di interrompere le operazioni offensive a Gaza, ma la protezione civile della Striscia sostiene che alcuni attacchi sono ancora in corso e che nella notte sono state uccise sei persone, tra cui 2 bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, Tajani: "Altri 26 italiani stanno per lasciare Israele" | Hamas: "Sì alla liberazione degli ostaggi" | Trump: "Ora stop ai bombardamenti"

In questa notizia si parla di: flotilla - tajani

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Sciopero generale, portavoce Flotilla: "Orgogliosa di essere italiana. Parole Tajani? Esterrefatti" - facebook.com Vai su Facebook

#Tajani: spero che gli italiani della #Flotilla tornino in un paio di giorni - X Vai su X

Flotilla, 26 italiani stanno per lasciare Israele. Tajani: «Altri 15 non hanno firmato il foglio di rilascio volontario» - «Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. ilmattino.it scrive

Flotilla, Tajani: 26 italiani lasciano Israele da Eilat su un charter della Turkish per Istanbul - «Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter ... Secondo lasicilia.it