Flotilla Tajani | 26 italiani stanno per tornare Altri 15 rimarranno fino all’espulsione

«Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat». A scriverlo su X è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana», aggiunge. «Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti», conclude. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: flotilla - tajani

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Flotilla, Tajani: “Rimpatrio immediato da Israele per 26 italiani” - X Vai su X

Sciopero generale, portavoce Flotilla: "Orgogliosa di essere italiana. Parole Tajani? Esterrefatti" - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, i 26 italiani stanno per lasciare Israele. Tajani: "Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana" - "Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Segnala affaritaliani.it

Flotilla, Tajani: “Un primo gruppo di 26 italiani sta per lasciare Israele” - Il ministro: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la ... Si legge su ilsecoloxix.it