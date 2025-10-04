Flotilla Tajani | 26 italiani pronti a lasciare Israele

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Sciopero generale, portavoce Flotilla: "Orgogliosa di essere italiana. Parole Tajani? Esterrefatti" - facebook.com Vai su Facebook

#Tajani: spero che gli italiani della #Flotilla tornino in un paio di giorni - X Vai su X

Flotilla, Tajani: «Rimpatrio immediato per 26 italiani, stanno tornando con un volo charter. Altri 15 non hanno firmato il foglio di rilascio» - «Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter ... Scrive leggo.it