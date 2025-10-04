Flotilla Scuderi e Corrado raccontano degli insulti ricevuti in aereo

Roma, 4 ott. (askanews) - Le deputate Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado che hanno preso parte alla missione della Global Sumud Flotilla, hanno raccontato di aver subito insulti durante il volo di rimpatrio da Israele. "Era prevalente la gente che ci insultava ma c'era anche lì qualcuno dalla nostra parte" hanno raccontato-. "Un paio di membri dell'equipaggio avendo capito che non avevamo mangiato da un po' ci hanno portato dei tarallini" hanno aggiunto. "Alcuni invece venivano a farci le foto parlando in ebraico con area di disprezzo che non era difficile da interpretare, altri ci hanno insultato in inglese" hanno concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flotilla, Scuderi e Corrado raccontano degli insulti ricevuti in aereo

