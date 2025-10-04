Flotilla Scuderi Avs e Corrado Pd | Telefoni sequestrati e medicinali buttati dall’Idf

“Mentre eravamo in aeroporto c’erano persone comuni che ci urlavano ‘spero vi prendano come ostaggi'”: i parlamentari ed europarlamentari imbarcati con la Global Sumud Flotilla raccontano in conferenza stampa le ore del fermo da parte dell’esercito israeliano a circa 30 miglia da Gaza, la permanenza nelle strutture di detenzione e il rimpatrio di ieri pomeriggio. Allo Spazio Europa di Roma raccontano quei momenti concitati, per ciò che possono, il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, l’europarlamentare del Partito Democratico Annalisa Corrado e l’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Benedetta Scuderi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Scuderi (Avs) e Corrado (Pd): “Telefoni sequestrati e medicinali buttati dall’Idf”

In questa notizia si parla di: flotilla - scuderi

L'aria che tira, Scuderi di Avs spianata sulla Flotilla: "E la Polonia?"

Mo: Scuderi (Avs), 'con Flotilla per mettere in luce mancanze governi'

Benedetta Scuderi (Avs) sulla Flotilla verso Gaza: "Non sappiamo cosa ci attende. Il governo ci tutela? È il minimo"

Flotilla, Benedetta Scuderi: "Speravo tornassimo tutti. Niente sonno e acqua vietata ma credo ne sia valsa la pena" - X Vai su X

Liberati dalle autorità israeliane i 4 deputati italiani di #Flotilla. Lo rende noto il Ministero degli Esteri. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Artuto Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi rientreranno con un volo di linea da - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Scuderi (Avs) e Corrado (Pd): “Telefoni sequestrati e medicinali buttati dall’Idf” - (LaPresse) “Mentre eravamo in aeroporto c’erano persone comuni che ci urlavano 'spero vi prendano come ostaggi'": i parlamentari ed ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Flotilla, Scuderi e Corrado raccontano degli insulti ricevuti in aereo - Le deputate Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado che hanno preso parte alla missione della Global Sumud Flotilla, hanno raccontato di aver subito insulti durante il volo di r ... Lo riporta libero.it