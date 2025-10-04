Flotilla Scotto ringrazia Crosetto e accusa Meloni | Attacco senza precedenti ai parlamentari non può intimare alcunché Su La7

È stato liberato ieri mattina Arturo Scotto, deputato del Pd, dopo aver partecipato alla Flotilla per Gaza ed essere stato trattenuto dalle autorità israeliane insieme al senatore Marco Croatti (M5s) e alle europarlamentari Annalisa Corrado (Pd) e Benedetta Scuderi (Avs). Per gli altri 42 volontari ancora in stato di fermo, dopo il trasferimento dal porto di Ashdod al centro di detenzione di Saharonim, sono cominciate le visite e le attività consolari. Ospite di Otto e mezzo (La7), il parlamentare dem ha raccontato quanto accaduto negli ultimi giorni: “Sono naturalmente un po’ provato perché abbiamo avuto 48 ore consecutive senza sonno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

