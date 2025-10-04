Flotilla Scotto ringrazia Crosetto e accusa Meloni | Attacco senza precedenti ai parlamentari non può intimare alcunché Su La7
È stato liberato ieri mattina Arturo Scotto, deputato del Pd, dopo aver partecipato alla Flotilla per Gaza ed essere stato trattenuto dalle autorità israeliane insieme al senatore Marco Croatti (M5s) e alle europarlamentari Annalisa Corrado (Pd) e Benedetta Scuderi (Avs). Per gli altri 42 volontari ancora in stato di fermo, dopo il trasferimento dal porto di Ashdod al centro di detenzione di Saharonim, sono cominciate le visite e le attività consolari. Ospite di Otto e mezzo (La7), il parlamentare dem ha raccontato quanto accaduto negli ultimi giorni: “Sono naturalmente un po’ provato perché abbiamo avuto 48 ore consecutive senza sonno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - scotto
Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'
**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**
Scotto a Fanpage: “Prendiamo Meloni in parola, garantisca incolumità degli italiani sulla Flotilla”
#rumore2025 aggiornamento dell’ultimo minuto: Arturo Scotto e Benedetta Scuderi, i parlamentari a bordo della Global Sumud Flotilla rientrati ieri da Israele, saranno con noi al Rumore Festival di http://Fanpage.it, in programma oggi e domani all’Acquario Ro - X Vai su X
#ottoemezzo Le critiche di Arturo Scotto alla presidente Meloni sulla Flotilla: "Non è stata molto lucida in questo passaggio" - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Arturo Scotto (Pd): «Al primo stop ci fermiamo. Siamo qui per scopi benefici, non vogliamo l’escalation» - «Al primo alt di Israele ci fermeremo, non abbiamo intenzione di alimentare reazioni belligeranti». Riporta ilmessaggero.it
Flotilla, Crosetto: 'Circondate tutte le barche'. Tajani: 'Gli italiani saranno portati in Israele e espulsi in due giorni' - LIVE - 24/7 LIVESTREAM OF GLOBAL SUMUD FLOTILLA "Le barche sono tutte circondate e dovrebbero essere portate al porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà su come far rientrare i propri connazionali" ... Secondo ansa.it