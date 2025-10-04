Flotilla Saverio Tommasi ha lasciato Israele e sta rientrando in Italia

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saverio Tommasi ha lasciato Israele e sta rientrando in Italia. Il giornalista di Fanpage.it, che era a bordo della Global Sumud Flotilla fermata dalle autorità israeliane, farà ritorno a Roma su un volo messo a disposizione dalle autorità turche e domani parteciperà al Rumore Festival per raccontare la sua esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

