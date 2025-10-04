Flotilla rimpatrio per 26 italiani | nell’elenco non c’è il nome di Dario Crippa
Non c’è il nome di Dario Crippa nella lista dei 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla e che sono di ritorno nelle prossime ore da Israele con un charter. Il 25enne attivista bergamasco si trova nel carcere di Kesdiot nel deserto del Negev. A confermarlo è la madre, Marzia Marchesi. “Sono in contatto con il consolato italiano a Tel Aviv – spiega l’assessora del Comune di Bergamo -. Mi hanno comunicato che Dario non figura nell’elenco e che non tornerà oggi in Italia”. “Il primo gruppo lo abbiamo inserito in un volo della Turkish per Istanbul – ha comunicato su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
