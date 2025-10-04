Flotilla rimpatrio per 26 italiani gli altri 15 espulsi settimana prossima attivisti denunciano Israele per detenzione illegale

Il ministro degli Esteri Tajani ha rivelato anche la sorte degli altri 15, che non hanno firmato il foglio di via, i quali "dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana o nel giro di due o tre giorni" Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

