Flotilla rimpatrio per 26 italiani gli altri 15 espulsi settimana prossima attivisti denunciano Israele per detenzione illegale
Il ministro degli Esteri Tajani ha rivelato anche la sorte degli altri 15, che non hanno firmato il foglio di via, i quali "dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana o nel giro di due o tre giorni" Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: flotilla - rimpatrio
Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio
Flotilla, il destino dei 46 italiani arrestati: dal carcere all’espulsione coatta su due voli entro il 7 ottobre. A processo chi rifiuta il rimpatrio
'Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti'
Flotilla, Tajani: «Rimpatrio immediato per 26 italiani» - X Vai su X
Così ha detto: gli italiani arrestati sulla Flotilla paghino loro le spese di rientro. Però pochi mesi fa ha fatto gravare sulle tasche degli italiani il rimpatrio con volo di Stato di Almasri, criminale internazionale e stupratore di bambini. La doppia morale di Giorgia M - facebook.com Vai su Facebook
Gruppo di 26 italiani della Flotilla sta per lasciare Israele: cosa succede agli altri 15 in stato di fermo - In corso il rimpatrio in Italia di 26 connazionali membri della Global Sumud Flotilla fermati in mare nei giorni scorsi dalle forze armate di Israele ... Lo riporta fanpage.it
Liberazione imminente per 26 attivisti italiani della Flotilla: l'annuncio del ministro Tajani - Il ministro Tajani annuncia che 26 attivisti italiani fermati da Israele a bordo della Flotilla stanno per fare rientro in Italia. Segnala notizie.it