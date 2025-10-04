Flotilla rimpatriati 4 politici italiani Incerto il destino degli altri 42

Israele per il governo italiano è un amico che sbaglia. Ma il fatto che al momento si trovano 42 nostri concittadini in stato di arresto nel carcere di Ketziot, dopo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Flotilla, rimpatriati 4 politici italiani. Incerto il destino degli altri 42

In questa notizia si parla di: flotilla - rimpatriati

Flotilla: equipaggi fermati dalla marina israeliana. Tajani: “Saranno espulsi e rimpatriati in due giorni”. Piazze mobilitate

Flotilla, rimpatriati i 4 parlamentari italiani. Altre 11 barche salpate dall’Italia verso Gaza. L’ambasciatore di Israele: «Nessun aiuto alimentare sulle navi sequestrate»

Flotilla, rimpatriati i 4 parlamentari italiani. Ben Gvir: «Gli attivisti dovrebbero rimanere in carcere per mesi». Altre 11 barche salpate dall’Italia verso Gaza

Flotilla, rimpatriati i 4 parlamentari italiani. Ben Gvir: «Gli attivisti dovrebbero rimanere in carcere per mesi». Altre 11 barche salpate dall’Italia verso Gaza - X Vai su X

#Flotilla Arrivati a Fiumicino i parlamentari italiani rimpatriati da Israele - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, liberi i politici: «Una notte molto difficile e ci sono state violazioni» - A parlare è il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, ieri, appena sceso dall’aereo di ... Riporta ilmessaggero.it

Il governo Meloni non vuole spendere soldi per i rimpatri degli italiani della Flotilla: "Il volo lo paghino loro" - L'esecutivo garantirà comunque l'assistenza consolare. Da today.it