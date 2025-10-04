Flotilla rientrano a casa i 26 italiani | ecco chi ha pagato il volo

Ilgiornale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Articolo in aggiornamento Saranno presto in Italia i 26 attivisti italiani che erano a bordo della Global Sumud Flotilla rilasciati oggi in Israele. Gli attivisti faranno rientro con due voli della Turkish airlines con partenza da Istanbul e diretti uno a Roma Fiumicino e l'altro a Milano Malpensa. A quanto riferito, le spese del volo di rientro sono state sostenute dalla compagnia aerea turca. Tra loro c'è anche Paolo Romano, il consigliere regionale lombardo del Pd. Restano quindi in carcere altri 15 connazionali. Ieri, intanto, sono rientrati in Italia i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della Flotilla ed erano stati rilasciati in mattinata dalle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

flotilla rientrano a casa i 26 italiani ecco chi ha pagato il volo

© Ilgiornale.it - Flotilla, rientrano a casa i 26 italiani: ecco chi ha pagato il volo

In questa notizia si parla di: flotilla - rientrano

Liberati i quattro parlamentari italiani della Flotilla: stanno bene e rientrano a Roma

Dalla missione eroica alla business class: i 4 parlamentari della Flotilla mollano la ciurma e rientrano a Fiumicino

Global Sumusd Flotilla, 26 attivisti rientrano in Italia: fra loro anche la riminese Michela Monte

flotilla rientrano casa 26Flotilla, rientrano a casa i 26 italiani: ecco chi ha pagato il volo - Gli attivisti rientreranno con due voli della Turkish airlines con partenza da Istanbul e diretti uno a Roma Fiumicino e l'altro a Milano Malpensa ... Riporta msn.com

flotilla rientrano casa 26Flotilla, i 26 attivisti italiani hanno lasciato Israele e rientrano in Italia stasera. Altri 15 non hanno firmato il foglio di via - Esposto alla Procura di Roma dalla Flotilla per il sequestro degli attivisti e per l'attacco subito in acque internazionali ... Si legge su rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Rientrano Casa 26