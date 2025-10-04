Flotilla rientrano a casa i 26 italiani | ecco chi ha pagato il volo

Articolo in aggiornamento Saranno presto in Italia i 26 attivisti italiani che erano a bordo della Global Sumud Flotilla rilasciati oggi in Israele. Gli attivisti faranno rientro con due voli della Turkish airlines con partenza da Istanbul e diretti uno a Roma Fiumicino e l'altro a Milano Malpensa. A quanto riferito, le spese del volo di rientro sono state sostenute dalla compagnia aerea turca. Tra loro c'è anche Paolo Romano, il consigliere regionale lombardo del Pd. Restano quindi in carcere altri 15 connazionali. Ieri, intanto, sono rientrati in Italia i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della Flotilla ed erano stati rilasciati in mattinata dalle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, rientrano a casa i 26 italiani: ecco chi ha pagato il volo

