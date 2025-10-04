Flotilla partiti da Israele 26 italiani Tajani | Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana
Roma, 4 ottobre 2025 - Un primo gruppo di 26 italiani che erano sulle barche della Flotilla stanno per lasciare Israele. L’annuncio arriva dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che spiega: "Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall'aeroporto di Eilat. Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana - aggiunge - Ho nuovamente dato disposizioni all'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - partiti
Siamo partiti con la Global Sumud Flotilla: ora navighiamo verso Gaza
Scuderi: finalmente partiti con la flotilla alla volta di Gaza
Flotilla, Scuderi (Avs): siamo partiti per Gaza, stop ad assedio e genocidio
Roma sta con la flotilla Sciopero generale, cortei partiti TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ---> https://www.romatoday.it/~go/i/1342244521698 - facebook.com Vai su Facebook
Bonelli: “Alla Flotilla sconsiglio di forzare il blocco navale, ma sta a loro decidere". Il leader di Avs "apprezza" le parole di Mattarella, ma sostiene che non possano essere i partiti a dire all'equipaggio cosa fare. Di Gianluca De Rosa - X Vai su X
Flotilla, partiti da Israele 26 italiani. Tajani: “Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana” - Il ministro degli Esteri: “Non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria”. msn.com scrive
Flotilla, Tajani: “Un primo gruppo di 26 italiani sta per lasciare Israele” - Il ministro: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la ... Da ilsecoloxix.it