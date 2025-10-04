Flotilla partiti da Israele 26 italiani Tajani | Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana

Roma, 4 ottobre 2025 - Un primo gruppo di 26 italiani che erano sulle barche della Flotilla stanno per lasciare Israele. L’annuncio arriva dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che spiega: "Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall'aeroporto di Eilat. Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana - aggiunge - Ho nuovamente dato disposizioni all'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

