Roma, 4 ottobre 2025 - Un primo gruppo di 26 italiani che erano sulle barche della Flotilla stanno per lasciare Israele. L’annuncio arriva dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che spiega: "Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall'aeroporto di Eilat. Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana - aggiunge - Ho nuovamente dato disposizioni all'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, partiti da Israele 26 italiani. Tajani: “Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana”