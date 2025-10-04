Flotilla manifestanti israeliani cercano di bloccare le truppe dell' Idf al confine con Gaza

Lapresse.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di manifestanti israeliani ha cercato di bloccare le truppe di Tel Aviv al confine tra lo Stato ebraico e Gaza, chiedendo al governo di Benjamin Netanyahu di consentire alla Global Sumud Flotilla di entrare nella Striscia. Soldati e polizia li hanno allontanati con la forza, liberando la strada al passaggio dei veicoli militari. “Esprimo la mia piena solidarietà alla Flotilla e alle persone arrestate che si trovano attualmente nelle prigioni. Spero che rimangano forti e spero che la prossima volta saremo più numerosi e più forti e che tutti insieme riusciremo a rompere l’assedio”, ha detto Ella Keidar Greenberg. 🔗 Leggi su Lapresse.it

