Flotilla manifestanti israeliani cercano di bloccare le truppe dell' Idf al confine con Gaza

Un gruppo di manifestanti israeliani ha cercato di bloccare le truppe di Tel Aviv al confine tra lo Stato ebraico e Gaza, chiedendo al governo di Benjamin Netanyahu di consentire alla Global Sumud Flotilla di entrare nella Striscia. Soldati e polizia li hanno allontanati con la forza, liberando la strada al passaggio dei veicoli militari. “Esprimo la mia piena solidarietà alla Flotilla e alle persone arrestate che si trovano attualmente nelle prigioni. Spero che rimangano forti e spero che la prossima volta saremo più numerosi e più forti e che tutti insieme riusciremo a rompere l’assedio”, ha detto Ella Keidar Greenberg. 🔗 Leggi su Lapresse.it

