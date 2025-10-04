Flotilla l' aereo con i 26 italiani è atterrato a Istanbul
L'aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato all'aeroporto di Istanbul. Lo scrive l'agenzia Anadolu. L'aereo, partito dall'aeroporto Ramon di Eilat, in Israele, è arrivato in Turchia alle 15.50 ora locale (14.50 ore italiane). A bordo 137 persone della flottiglia, tra cui 36 cittadini turchi e 23 malesi. Gli attivisti sono stati accolti da funzionari e altre persone in aeroporto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla, tra i 26 italiani in viaggio da Israele anche il portuale genovese del Calp José Nivoi - Confermato il rientro del camallo genovese tra i 26 che stanno rientrando in Italia con un aereo charter decollato da Israele per Istanbul ... Secondo ilsecoloxix.it