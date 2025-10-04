Flotilla la notizia sugli italiani che erano a bordo è appena arrivata | cosa sta succedendo
Rientreranno in Italia questa sera i 26 cittadini italiani che erano a bordo della Global Sumud Flotilla, rilasciati oggi dalle autorità israeliane dopo il fermo avvenuto nei giorni scorsi nelle acque internazionali. Gli attivisti atterreranno poco dopo le 23 con due voli Turkish Airlines in arrivo da Istanbul: uno diretto a Roma Fiumicino, l’altro a Milano Malpensa. Secondo quanto riferito da fonti vicine al gruppo, le spese del volo di rientro sarebbero state sostenute dalla compagnia aerea turca. Il volo charter con a bordo i 137 attivisti, tra cui i 26 italiani, era decollato dall’aeroporto israeliano di Ramon (Eilat) ed è atterrato a Istanbul alle 15. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
