Flotilla italiani attendono espulsione | in carcere condizioni ‘disagevoli’

(Adnkronos) – Gli attivisti italiani bloccati da Israele a bordo delle barche della Flotilla stanno bene ma sono provati dalle condizioni di detenzione in carcere. Sono 42 le persone che attendono l'espulsione per lasciare il paese e rientrare in Italia. Gli attivisti, compresi alcuni giornalisti, hanno ricevuto la visita consolare dell'Ambasciata d'Italia nella giornata di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com