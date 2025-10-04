Flotilla italiani attendono espulsione | in carcere condizioni ‘disagevoli’
(Adnkronos) – Gli attivisti italiani bloccati da Israele a bordo delle barche della Flotilla stanno bene ma sono provati dalle condizioni di detenzione in carcere. Sono 42 le persone che attendono l'espulsione per lasciare il paese e rientrare in Italia. Gli attivisti, compresi alcuni giornalisti, hanno ricevuto la visita consolare dell'Ambasciata d'Italia nella giornata di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: flotilla - italiani
Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio
Flotilla, il destino dei 46 italiani arrestati: dal carcere all’espulsione coatta su due voli entro il 7 ottobre. A processo chi rifiuta il rimpatrio
Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)
Flotilla, Israele contro parlamentari italiani: "Ma quali aiuti a Gaza, era azione legata a Hamas" - X Vai su X
L'arrivo a Fiumicino dei parlamentari italiani della #Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, italiani attendono espulsione: in carcere condizioni 'disagevoli' - Gli attivisti italiani bloccati da Israele a bordo delle barche della Flotilla stanno bene ma sono provati dalle condizioni di detenzione in carcere. adnkronos.com scrive
Flotilla, Ben Gvir: gli attivisti restino in carcere per mesi. A Fiumicino i 4 parlamentari italiani - L'ambasciatore italiano in Israele: 'Non c'è stato alcun malt ... Da ansa.it