Flotilla i primi 26 italiani lasciano Israele Tajani | Rispetto per chi resta trattenuto

Dopo giorni di tensione e stress, i primi italiani lasciano il Paese. La Farnesina chiede a Israele rispetto dei diritti e condizioni più dignitose. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

flotilla primi 26 italianiFlotilla, Tajani: “Un primo gruppo di 26 italiani sta per lasciare Israele” - Il ministro: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la ... Secondo ilsecoloxix.it

flotilla primi 26 italianiFlotilla, Tajani: “26 italiani stanno per lasciare Israele”. Ieri rientrati 4 parlamentari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, Tajani: “26 italiani stanno per lasciare Israele”. Segnala tg24.sky.it

