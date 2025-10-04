Flotilla i primi 26 italiani lasciano Israele Tajani | Rispetto per chi resta trattenuto

Dopo giorni di tensione e stress, i primi italiani lasciano il Paese. La Farnesina chiede a Israele rispetto dei diritti e condizioni più dignitose. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, i primi 26 italiani lasciano Israele. Tajani: “Rispetto per chi resta trattenuto”

In questa notizia si parla di: flotilla - primi

Gaza | Global Sumud Flotilla, primi abbordaggi: Livorno pronta a mobilitarsi. LIVE

Inizia l'abbordaggio di Israele sulle barche della Flotilla, primi equipaggi fermati – Il video

Global Sumud Flotilla, Tajani: "Già da venerdì i primi rientri degli italiani" – Il video

#LandiniBoys A Firenze, in Stazione i primi scontri tra i ProPal 'Flotilla' e la polizia. Bombe carta e tensione. È il risultato di una continua istigazione a delinquere. Però qui vale il 'teorema di Antoine', quello che cantava "Tu sei buono e ti tirano le pietre / Sei catt - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, primi contatti con la Marina israeliana https://laltravoce.com/notizie/2025/10/01/flotilla-primi-contatti-con-la-marina-israeliana/… #laltravoce #GlobalSumudFlotilla #Gaza #palestina - X Vai su X

Flotilla, Tajani: “Un primo gruppo di 26 italiani sta per lasciare Israele” - Il ministro: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la ... Secondo ilsecoloxix.it

Flotilla, Tajani: “26 italiani stanno per lasciare Israele”. Ieri rientrati 4 parlamentari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, Tajani: “26 italiani stanno per lasciare Israele”. Segnala tg24.sky.it