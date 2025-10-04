Flotilla Gasparri contro i parlamentari fermati | Rientrati per primi da codardi Scotto | Lo ha deciso Israele
Gli attacchi del destra ai parlamentari del centrosinistra a bordo della Global Sumud Flotilla non si fermano neanche dopo il rientro. L’accusa che piove ora nei confronti di Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti e Benedetta Scuderi è quella di essersi garantiti una sorta di corsia preferenziale per il rientro. A scagliarsi contro di loro è Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato: “Sono rimasto un po’ sconcertato dal vedere i parlamentari della sinistra lasciare per primi Israele. La buona regola è che chi ha un ruolo rappresentativo attende che l’ultimo dei comuni mortali lasci un luogo difficile e poi se ne va”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Flotilla, arrivati in Italia i 4 parlamentari italiani arrestati. Salis chiama Tajani: rassicurazioni sui due genovesi detenuti in Israele - Sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati e trasferiti dalle autorità israeliane in carcere. Lo riporta ilsecoloxix.it
Flotilla, i legali: attivisti per ore senza acqua e cibo. Ben Gvir: espulsi? No, restino in prigione per mesi. I quattro parlamentari italiani arrivati a Fiumicino - Una nuova flotilla, composta da undici barche, è partita dai porti di Catania e di Otranto con prua verso Gaza. Come scrive ilgazzettino.it