Gli attacchi del destra ai parlamentari del centrosinistra a bordo della Global Sumud Flotilla non si fermano neanche dopo il rientro. L’accusa che piove ora nei confronti di Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti e Benedetta Scuderi è quella di essersi garantiti una sorta di corsia preferenziale per il rientro. A scagliarsi contro di loro è Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato: “Sono rimasto un po’ sconcertato dal vedere i parlamentari della sinistra lasciare per primi Israele. La buona regola è che chi ha un ruolo rappresentativo attende che l’ultimo dei comuni mortali lasci un luogo difficile e poi se ne va”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Gasparri contro i parlamentari fermati: “Rientrati per primi da codardi”. Scotto: “Lo ha deciso Israele”