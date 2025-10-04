"Sono rimasto un po' sconcertato dal vedere i parlamentari della sinistra lasciare per primi Israele. La buona regola è che chi ha un ruolo rappresentativo attende che l'ultimo dei comuni mortali lasci un luogo difficile e poi se ne va". Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia "affonda" la Flotilla dopo che i quattro parlamentari italiani imbarcati hanno abbandonato la nave per primi. Il senatore Marco Coratti, il deputato Arturo Scotto e le eurodeputate Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi sono da ieri sera in Italia. Dopo che due giorni fa la Marina di Israele ha intercettato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e arrestato i 500 partecipanti alla missione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, Gasparri affondata i parlamentari della Sinistra: "I primi ad abbandonare la nave"