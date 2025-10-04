Flotilla e la corsia preferenziale per i 4 parlamentari

Rientrati prima di tutti, si sarebbero potuti rifiutare di firmare la dichiarazione cui li obbligava Israele per tornare a casa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Flotilla e la “corsia preferenziale” per i 4 parlamentari

In questa notizia si parla di: flotilla - corsia

I manifestanti pro #Gaza, #Palestina e #Flotilla davanti al municipio di #Saronno: canti, slogan e bandiere #palestinesi. Guarda il VIDEO di Domenico Ghiotto - facebook.com Vai su Facebook

Global Sumud Flotilla, chi sono i 4 parlamentari italiani a bordo. Schlein: «La missione fa quello che Meloni e Ue non fanno» - Sono quattro i parlamentari ed eurodeputati italiani che saliranno a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla che salperanno il 7 settembre alla volta della Striscia di Gaza (non il 4 come ... Secondo roma.corriere.it

Global Sumud Flotilla partirà il 7/9, a bordo 4 parlamentari. Schlein scrive a Meloni: "Come intendete proteggerli?" - Essendo le barche spagnole in ritardo abbiano bisogno di ritardare per riunirci e poi navigare insieme". Lo riporta huffingtonpost.it