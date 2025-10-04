Flotilla Delia | 15 italiani restano in prigioni Israele 26 in rientro

Roma, 4 ott. (askanews) – “Oltre ai 4 parlamentari ci sono 26 italiani che stanno per rientrare e altri 15 che restano nelle prigioni israeliane”. Lo ha detto la portavoce italiana della Flotilla Maria Elena Delia nel corso di una conferenza stampa a Roma con i parlamentari italiani imbarcati rimpatriati ieri. “In questa situazione – ha spiegato – chi rientra prima è perché sceglie di accettare una procedura di rito abbreviato. Sono scelte ovviamente analizzate e concordate fin dai primissimi giorni della missione, chi rientra lo fa perché è importante raccontare, chi resta lo fa perché con nostri passaporti privilegiati rispetto ad altri paesi tutela degli altri”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it