Flotilla consigliere Pd Paolo Romano | Trattati come animali da Israele

(Adnkronos) – "Ci hanno trattato come animali". Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Pd – tra i 26 italiani espulsi oggi da Israele – si sfoga all'aeroporto di Istanbul, dove è arrivato da Tel Aviv prima di ripartire per l'Italia. "Siamo stati intercettati da un gran numero di navi militari – ha raccontato all'Afp, parlando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: flotilla - consigliere

Paolo Romano salperà con la Global Sumud Flotilla per Gaza (con un libro di Benni). Il consigliere lombardo: “Ci mettiamo i corpi”

Il consigliere lombardo Paolo Romano: "Salperò con la Global Sumud Flotilla. Ci mettiamo i corpi”

"Se sei stufo della Flotilla, fatti un piacere e vai a Torriglia", consigliere comunale nella bufera

"Se sei stufo della Flotilla, fatti un piacere e vai a Torriglia", consigliere comunale nella bufera https://ift.tt/tBgaf8A https://ift.tt/EZyQVtH - X Vai su X

Salerno, le foto della protesta al Porto . Alla manifestazione pro Flotilla anche il consigliere comunale del M5S Claudio Russolillo, il Consigliere regionale Michele Cammarano e Franco Mari AvS salernonotizie.it - facebook.com Vai su Facebook

Il Consigliere regionale Paolo Romano è tra i liberati della Flotilla: era l’ultimo politico italiano in Israele - Oggi, sabato 4 ottobre, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato il ritorno in Italia di 26 italiani della Global Sumud Flotilla fermati dalle ... Segnala fanpage.it

Flotilla, anche il consigliere lombardo del Pd Paolo Romano tra gli arrestati - Il consigliere regionale dem classe 1996 era a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Si legge su affaritaliani.it