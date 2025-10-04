Flotilla clamorosa svolta | sembra che le barche non trasportassero o quasi aiuti umanitari

Come recita il vecchio adagio, «le bugie hanno le gambe corte». E la vicenda della Global Sumud Flotilla, che in Israele ribattezzano « Hamas-Flotilla », si è conclusa con quella che molti osservatori hanno definito una clamorosa figuraccia planetaria. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto ieri che nessuna delle quaranta imbarcazioni intercettate durante lo Yom Kippur trasportava aiuti umanitari. A sostegno di questa tesi, il dicastero ha diffuso un filmato della polizia in cui il portavoce Dean Elsdunne mostra l’interno vuoto di una delle navi più grandi della missione. Nel video, Elsdunne sottolinea che la totale assenza di aiuti spiega il rifiuto degli organizzatori ad accettare le offerte di Israele e di altri Paesi per la consegna dei beni, evitando così di entrare in una zona di guerra attiva e di violare la legge. 🔗 Leggi su Panorama.it

