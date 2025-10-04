Rimini, 4 ottobre 2025 – C’è anche Michela Monte tra i 26 attivisti italiani che erano a bordo della Global Sumud Flotilla e che rientreranno in Italia in queste ore. Alle 12,45 sono partiti da Tel Aviv con un volo per Istanbul, da qui un secondo volo per l’Italia. Si conclude così per Monte, giornalista riminese freelance di 49 anni, e altri italiani, l’odissea dopo il fermo da parte di Israele. Mercoledì le barche della missione umanitaria diretta a Gaza erano state intercettate e fermate dalla Marina israeliana quando mancavano 70 miglia a Gaza. Monte, a differenza di molti altri italiani, era partita con la Flotilla da Barcellona, sulla barca Estrella y Manuel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla bloccata a Israele: rientra in Italia anche Michela Monte