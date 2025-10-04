Flotilla attivisti turchi liberi | Greta costretta a baciare bandiera Israele
(Adnkronos) – "Hanno trascinato Greta, l'hanno costretta a baciare la bandiera israeliana". Gli attivisti turchi della Flotilla, rilasciati da Israele dopo lo stop alle imbarcazioni dirette verso Gaza, a Cnn Turk raccontano i dettagli della loro detenzione. "Hanno tormentato Greta Thunberg, l'hanno trascinata a terra, l'hanno costretta a baciare la bandiera israeliana. Greta è solo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
L'aereo con 26 italiani della Flotilla atterrato a Istanbul - L' aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato all'aeroporto di Istanbul.