Flotilla atterrato a Istanbul il volo charter partito a Israele con 26 italiani | Espulsi altri 137 attivisti | Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi
L'Idf avrebbe ricevuto l'ordine di interrompere le operazioni offensive a Gaza, ma la protezione civile della Striscia sostiene che alcuni attacchi sono ancora in corso e che nella notte sono state uccise sei persone, tra cui 2 bambini. Trump: "Ora stop ai bombardamenti". Meloni: "Il piano di pace del presidente Usa squarcia le tenebre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla, il senatore Croatti atterrato a Roma: "Arrestati con mitra spianati, liberate gli altri attivisti"
È atterrato a Fiumicino l'aereo da Tel Aviv con i quattro parlamentari Marco #Croatti, Annalisa #Corrado, Arturo #Scotto e Benedetta #Scuderi, che avevano partecipato alla spedizione della Global Flotilla e sono stati fermati dalle autorità israeliane. @ultimora - X Vai su X
Una nuova flotilla, composta da 11 barche, è partita dai porti di Catania e di Otranto verso Gaza - facebook.com Vai su Facebook
L'aereo con 26 italiani della Flottilla atterrato a Istanbul - L' aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato all'aeroporto di Istanbul. Riporta ansa.it
