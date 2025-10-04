Flotilla atterrato a Istanbul il volo charter partito a Israele con 26 italiani | Espulsi altri 137 attivisti | Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Idf avrebbe ricevuto l'ordine di interrompere le operazioni offensive a Gaza, ma la protezione civile della Striscia sostiene che alcuni attacchi sono ancora in corso e che nella notte sono state uccise sei persone, tra cui 2 bambini. Trump: "Ora stop ai bombardamenti". Meloni: "Il piano di pace del presidente Usa squarcia le tenebre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla atterrato a istanbul il volo charter partito a israele con 26 italiani espulsi altri 137 attivisti hamas s236 alla liberazione degli ostaggi

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, atterrato a Istanbul il volo charter partito a Israele con 26 italiani | Espulsi altri 137 attivisti | Hamas: "Sì alla liberazione degli ostaggi"

In questa notizia si parla di: flotilla - atterrato

Flotilla, il senatore Croatti atterrato a Roma: "Arrestati con mitra spianati, liberate gli altri attivisti"

flotilla atterrato istanbul voloL'aereo con 26 italiani della Flottilla atterrato a Istanbul - L' aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato all'aeroporto di Istanbul. Riporta ansa.it

flotilla atterrato istanbul voloAereo con italiani della Flottilla atterrato a Istanbul - L’aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato all’aeroporto di Istanbul. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Atterrato Istanbul Volo