Flotilla atterrato a Istanbul il volo charter partito a Israele con 26 italiani | Espulsi altri 137 attivisti | Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi

L'Idf avrebbe ricevuto l'ordine di interrompere le operazioni offensive a Gaza, ma la protezione civile della Striscia sostiene che alcuni attacchi sono ancora in corso e che nella notte sono state uccise sei persone, tra cui 2 bambini. Trump: "Ora stop ai bombardamenti". Meloni: "Il piano di pace del presidente Usa squarcia le tenebre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

