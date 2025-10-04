Flotilla | atterrati a Istanbul 26 attivisti italiani espulsi da Israele
L'aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre 2025, all'aeroporto di Istanbul. Lo scrive l'agenzia Anadolu L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
L'aereo con 26 italiani della Flottilla atterrato a Istanbul - L' aereo charter con a bordo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele è atterrato all'aeroporto di Istanbul. Riporta ansa.it
