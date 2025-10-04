Flotilla Arci diffida il governo | Non ha tutelato cittadini riconosca le violazioni di Israele

L’associazione valuta ricorsi internazionali e chiede venga certificata la condotta israeliana contraria alle norme del diritto umanitario, e la tutela dell’equipaggio e del carico della “Karma”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Flotilla, Arci diffida il governo: “Non ha tutelato cittadini, riconosca le violazioni di Israele”

“Si avvicinano navi israeliane, cominciano a disturbare le comunicazioni”: la testimonianza live dalla barca dell’Arci con la Flotilla

La Flotilla verso Gaza, la testimonianza dalla nave Arci: “Stanno affiancando Alma”

L’Arci al governo: proteggere la Global Sumud Flotilla - È la richiesta dell’Arci al governo italiano per la sicurezza delle persone a bordo della Global Sumud Flotilla: «La barca Karma ... Scrive vita.it

Flotilla, la diffida al governo: «Tuteli l’incolumità di chi è a bordo». La Farnesina: «Chi non si ferma in Grecia si assume il rischio» - L’atto è stato inviato alla presidente del Consiglio Meloni, al ministro della Difesa Crosetto e al suo collega degli Esteri Tajani, insieme all’ambasciatrice italiana a Cipro e ai suoi omologhi in Eg ... Secondo editorialedomani.it