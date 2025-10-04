Flotilla Arci diffida il governo | Non ha tutelato cittadini riconosca le violazioni di Israele

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione valuta ricorsi internazionali e chiede venga certificata la condotta israeliana contraria alle norme del diritto umanitario, e la tutela dell’equipaggio e del carico della “Karma”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

