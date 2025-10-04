Flotilla altri 26 italiani partiti da Israele verso Istanbul | Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi | Meloni | Il piano di pace di Trump squarcia le tenebre

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Idf avrebbe ricevuto l'ordine di interrompere le operazioni offensive a Gaza, ma la protezione civile della Striscia sostiene che alcuni attacchi sono ancora in corso e che nella notte sono state uccise sei persone, tra cui 2 bambini. Il presidente Usa: "Ora stop ai bombardamenti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla altri 26 italiani partiti da israele verso istanbul hamas s236 alla liberazione degli ostaggi meloni il piano di pace di trump squarcia le tenebre

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, altri 26 italiani partiti da Israele verso Istanbul | Hamas: "Sì alla liberazione degli ostaggi" | Meloni: "Il piano di pace di Trump squarcia le tenebre"

In questa notizia si parla di: flotilla - italiani

Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio

Flotilla, il destino dei 46 italiani arrestati: dal carcere all’espulsione coatta su due voli entro il 7 ottobre. A processo chi rifiuta il rimpatrio

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

flotilla 26 italiani partitiFlotilla, partiti da Israele 26 italiani. Tajani: “Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana” - Il ministro degli Esteri: “Non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria”. Come scrive msn.com

flotilla 26 italiani partitiFlotilla, 26 italiani rimpatriati dopo l'abbordaggio, l'annuncio di Tajani sugli altri ancora in Israele - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia il rientro di 26 italiani fermati da Israele dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla 26 Italiani Partiti