Flotilla altri 26 italiani partiti da Israele verso Istanbul | Hamas | Sì alla liberazione degli ostaggi | Meloni | Il piano di pace di Trump squarcia le tenebre

L'Idf avrebbe ricevuto l'ordine di interrompere le operazioni offensive a Gaza, ma la protezione civile della Striscia sostiene che alcuni attacchi sono ancora in corso e che nella notte sono state uccise sei persone, tra cui 2 bambini. Il presidente Usa: "Ora stop ai bombardamenti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla umanitaria fermata: Israele sale a bordo, italiani verso rimpatrio
Flotilla, il destino dei 46 italiani arrestati: dal carcere all’espulsione coatta su due voli entro il 7 ottobre. A processo chi rifiuta il rimpatrio
Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)
"Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall'aeroporto di Eilat". Così su X il mi
#Tajani: per 15 italiani della #Flotilla detenuti ho chiesto migliori condizioni
Flotilla, partiti da Israele 26 italiani. Tajani: "Altri 15 in attesa di espulsione la prossima settimana" - Il ministro degli Esteri: "Non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria".
Flotilla, 26 italiani rimpatriati dopo l'abbordaggio, l'annuncio di Tajani sugli altri ancora in Israele - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia il rientro di 26 italiani fermati da Israele dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla