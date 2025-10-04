Flotilla 26 italiani verso casa | 15 restano detenuti in Israele

Ventisei cittadini italiani che partecipavano alla missione marittima diretta a Gaza si preparano a lasciare il territorio israeliano, mentre altri quindici restano in stato di fermo. La conferma arriva dalle autorità diplomatiche italiane, che nelle ultime ore hanno organizzato un complesso trasferimento aereo coordinato con Ankara e Tel Aviv. Gli italiani in viaggio verso casa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

